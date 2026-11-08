Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Руководство ANAMA посетило монумент Победы

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 18:22
    Руководство ANAMA посетило монумент Победы

    Председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов, члены правления агентства и руководители структурных подразделений посетили монумент Победы по случаю шестой годовщины 8 Ноября – Дня Победы.

    Как сообщили Report в ANAMA, представители агентства почтили память героических шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность и суверенитет Родины.

    К монументу Победы, символизирующему победу, были возложены цветы.

    Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) 8 Ноября - День Победы 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война)
    ANAMA-nın kollektivi Zəfər abidəsini ziyarət edib
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