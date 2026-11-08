Руководство ANAMA посетило монумент Победы

Председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов, члены правления агентства и руководители структурных подразделений посетили монумент Победы по случаю шестой годовщины 8 Ноября – Дня Победы.

Как сообщили Report в ANAMA, представители агентства почтили память героических шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность и суверенитет Родины.

К монументу Победы, символизирующему победу, были возложены цветы.