İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    ANAMA-nın kollektivi Zəfər abidəsini ziyarət edib

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 18:06
    ANAMA-nın kollektivi Zəfər abidəsini ziyarət edib

    Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyi İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanov, Agentliyin İdarə Heyəti üzvləri və struktur bölmə rəhbərləri 8 Noyabr – Zəfər Gününün 6-cı ildönümü münasibətilə Zəfər abidəsini ziyarət ediblər.

    Bu barədə "Report"a ANAMA-dan bildirilib.

    Məlumata görə, agentlik nümayəndələri Vətənin ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canlarından keçmiş qəhrəman şəhidlərin əziz xatirəsini ehtiramla yad ediblər.

    Qələbənin rəmzi olan Zəfər abidəsinin önünə gül dəstələri düzülüb.

    Vüqar Süleymanov Azərbaycan Respublikası Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) 8 Noyabr - Zəfər Günü
    Руководство ANAMA посетило монумент Победы
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