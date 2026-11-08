Сотрудники МИД Азербайджана посетили Парк Победы

Коллектив Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана посетил Парк Победы по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Об этом Report сообщили в МИД.

Во время посещения сотрудники министерства почтили память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность и суверенитет Родины, и возложили венок к монументу.

"Наша славная Победа всегда будет источником нашей гордости!"