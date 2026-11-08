Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Сотрудники МИД Азербайджана посетили Парк Победы

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 17:45
    Сотрудники МИД Азербайджана посетили Парк Победы

    Коллектив Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана посетил Парк Победы по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

    Об этом Report сообщили в МИД.

    Во время посещения сотрудники министерства почтили память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность и суверенитет Родины, и возложили венок к монументу.

    "Наша славная Победа всегда будет источником нашей гордости!"

    Сотрудники МИД Азербайджана посетили Парк Победы
    Сотрудники МИД Азербайджана посетили Парк Победы
    Сотрудники МИД Азербайджана посетили Парк Победы
    Сотрудники МИД Азербайджана посетили Парк Победы
    Сотрудники МИД Азербайджана посетили Парк Победы
    Сотрудники МИД Азербайджана посетили Парк Победы
    Сотрудники МИД Азербайджана посетили Парк Победы
    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) 8 Ноября - День Победы 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война)
    Фото
    XİN-in kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
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