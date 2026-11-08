XİN-in kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
Daxili siyasət
- 08 noyabr, 2026
- 17:43
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Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) heyəti 8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə Zəfər parkını ziyarət edib.
Bu barədə "Report"a XİN-dən məlumat verilib.
Ziyarət zamanı Vətənin ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərin əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad edilib, abidə önünə əklil qoyulub:
"Şanlı Zəfərimiz daim qürur mənbəyimizdir!".
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