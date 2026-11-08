İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    XİN-in kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 17:43
    XİN-in kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) heyəti 8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə Zəfər parkını ziyarət edib.

    Bu barədə "Report"a XİN-dən məlumat verilib.

    Ziyarət zamanı Vətənin ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərin əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad edilib, abidə önünə əklil qoyulub:

    "Şanlı Zəfərimiz daim qürur mənbəyimizdir!".

    XİN-in kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    XİN-in kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    XİN-in kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    XİN-in kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    XİN-in kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    XİN-in kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    XİN-in kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) 8 Noyabr - Zəfər Günü
    Foto
    Сотрудники МИД Азербайджана посетили Парк Победы
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    Foreign Ministry staff honor fallen heroes at Victory Park
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