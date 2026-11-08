Эрдоган поделился публикацией в соцсети в связи с Днем Победы Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что был рад отметить 6-ю годовщину Победы Азербайджана во II Карабахской войне вместе с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Report, об этом турецкий лидер написал в своем аккаунте в соцсети X.

"Я был рад отметить 6-ю годовщину Карабахской Победы вместе с президентом Азербайджана, моим дорогим братом Ильхамом Алиевым в прекрасном городе Шуша, отличающемся своей историей, природой и культурой.

Шесть лет назад азербайджанский народ, объединившийся под решительным руководством моего брата Ильхама, с великим героизмом освободил Карабах. Эта славная победа продолжает оставаться прекраснейшим проявлением правого дела Азербайджана и источником гордости для всего тюркского мира.

Освобождение Азербайджаном своих территорий от оккупации в ходе 44-дневной Отечественной войны открыло новую эру на Южном Кавказе", - говорится в публикации.