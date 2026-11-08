Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Эрдоган поделился публикацией в соцсети в связи с Днем Победы Азербайджана

    В регионе
    • 08 ноября, 2026
    • 18:23
    Эрдоган поделился публикацией в соцсети в связи с Днем Победы Азербайджана

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что был рад отметить 6-ю годовщину Победы Азербайджана во II Карабахской войне вместе с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

    Как сообщает Report, об этом турецкий лидер написал в своем аккаунте в соцсети X.

    "Я был рад отметить 6-ю годовщину Карабахской Победы вместе с президентом Азербайджана, моим дорогим братом Ильхамом Алиевым в прекрасном городе Шуша, отличающемся своей историей, природой и культурой.

    Шесть лет назад азербайджанский народ, объединившийся под решительным руководством моего брата Ильхама, с великим героизмом освободил Карабах. Эта славная победа продолжает оставаться прекраснейшим проявлением правого дела Азербайджана и источником гордости для всего тюркского мира.

    Освобождение Азербайджаном своих территорий от оккупации в ходе 44-дневной Отечественной войны открыло новую эру на Южном Кавказе", - говорится в публикации.

    Реджеп Тайип Эрдоган Ильхам Алиев 8 Ноября - День Победы 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война)
    Ərdoğan: Azərbaycanın ədalətli mübarizəsini və bölgədə davamlı sülh səylərini dəstəkləyirik
    Erdoğan: Azerbaijan's victory must be crowned with lasting peace
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