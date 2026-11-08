По случаю Дня Победы организовано восхождение на вершину Хары-бюльбюль
Внутренняя политика
- 08 ноября, 2026
- 18:01
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Федерация альпинизма Азербайджана при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов организовала восхождение на вершину Хары-бюльбюль в Губинском районе по случаю 8 Ноября – Днем Победы.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство, восхождение на вершину, расположенную на высоте 2783 метра над уровнем моря, символизировало национальное единство и патриотические ценности азербайджанского народа, которые помогли одержать историческую Победу.
Цель акции - укрепление связи с природой и повышение интереса к горному туризму.
Участники восхождения, поднявшись на вершину, водрузили там трехцветный Государственный флаг Азербайджана.
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