По случаю Дня Победы организовано восхождение на вершину Хары-бюльбюль

Федерация альпинизма Азербайджана при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов организовала восхождение на вершину Хары-бюльбюль в Губинском районе по случаю 8 Ноября – Днем Победы.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство, восхождение на вершину, расположенную на высоте 2783 метра над уровнем моря, символизировало национальное единство и патриотические ценности азербайджанского народа, которые помогли одержать историческую Победу.

Цель акции - укрепление связи с природой и повышение интереса к горному туризму.

Участники восхождения, поднявшись на вершину, водрузили там трехцветный Государственный флаг Азербайджана.