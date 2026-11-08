Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Haber Global: Единство Азербайджана и Турции непоколебимо

    В регионе
    • 08 ноября, 2026
    • 18:15
    Haber Global: Единство Азербайджана и Турции непоколебимо

    Турецкий телеканал Haber Global подготовил видеоматериал об азербайджано-турецких отношениях.

    Как сообщает Report, в видеоматериале председатель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) по связям с тюркскими государствами, депутат Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Кюршад Зорлу дал оценку азербайджано-турецким отношениям.

    Он заявил, что освобождение азербайджанским народом Карабаха от оккупации шесть лет назад является источником как гордости, так и радости:

    "Сегодня мы испытываем и гордость, и счастье. Ведь шесть лет назад Азербайджан освободил Карабах от оккупации. Этот день также вошел в историю как День Победы тюркского мира. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь подчеркнули значение Карабахской Победы, а также того, что Турция и турецкий народ были рядом с братским азербайджанским народом на пути к этой победе. Эти отношения также открыли путь к появлению новых надежд для тюркского мира".

    К. Зорлу отметил, что Турция, Азербайджан и другие тюркские государства являются членами одной семьи. По его словам, между странами, входящими в эту семью, время от времени могут возникать разногласия и различия в подходах:

    "Однако мы смогли преодолеть все это. Как сказал президент Ильхам Алиев, наше единство непоколебимо. Мы движемся в будущее в одном направлении".

    Депутат подчеркнул, что азербайджано-турецкие отношения имеют многовековую историю, а братство двух стран носит вечный характер.

    Он добавил, что эти братские отношения укрепляются также благодаря совместным проектам и проявляются в различных регионах мира.

    Подробнее в сюжете:

    Haber Global: Единство Азербайджана и Турции непоколебимо

    Ильхам Алиев Реджеп Тайип Эрдоган 8 Ноября - День Победы Карабах Haber Global
    Видео
    "Haber Global": Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri əbədi qardaşlığa əsaslanır
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    Haber Global: Azerbaijan–Türkiye unity is unshakable
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