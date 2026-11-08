Haber Global: Единство Азербайджана и Турции непоколебимо

Турецкий телеканал Haber Global подготовил видеоматериал об азербайджано-турецких отношениях.

Как сообщает Report, в видеоматериале председатель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) по связям с тюркскими государствами, депутат Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Кюршад Зорлу дал оценку азербайджано-турецким отношениям.

Он заявил, что освобождение азербайджанским народом Карабаха от оккупации шесть лет назад является источником как гордости, так и радости:

"Сегодня мы испытываем и гордость, и счастье. Ведь шесть лет назад Азербайджан освободил Карабах от оккупации. Этот день также вошел в историю как День Победы тюркского мира. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь подчеркнули значение Карабахской Победы, а также того, что Турция и турецкий народ были рядом с братским азербайджанским народом на пути к этой победе. Эти отношения также открыли путь к появлению новых надежд для тюркского мира".

К. Зорлу отметил, что Турция, Азербайджан и другие тюркские государства являются членами одной семьи. По его словам, между странами, входящими в эту семью, время от времени могут возникать разногласия и различия в подходах:

"Однако мы смогли преодолеть все это. Как сказал президент Ильхам Алиев, наше единство непоколебимо. Мы движемся в будущее в одном направлении".

Депутат подчеркнул, что азербайджано-турецкие отношения имеют многовековую историю, а братство двух стран носит вечный характер.

Он добавил, что эти братские отношения укрепляются также благодаря совместным проектам и проявляются в различных регионах мира.

Подробнее в сюжете: