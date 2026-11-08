Сотрудники Минюста Азербайджана посетили Парк Победы

Коллектив Министерства юстиции Азербайджана по случаю 8 Ноября – Дня Победы посетил Парк Победы в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, к монументу Победы были возложены цветы, почтена память героических шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность и суверенитет Родины.