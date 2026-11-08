İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Ədliyyə Nazirliyinin kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 17:50
    Ədliyyə Nazirliyinin kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib

    Ədliyyə Nazirliyinin kollektivi 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə Bakıdakı Zəfər parkını ziyarət edib.

    "Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, Zəfər abidəsinin önünə gül dəstələri düzülüb, Vətənin ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canlarını fəda etmiş qəhrəman şəhidlərin əziz xatirəsi ehtiramla yad edilib.

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    Сотрудники Минюста Азербайджана посетили Парк Победы
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    Justice Ministry staff visit Victory Park in Baku
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