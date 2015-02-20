В Азербайджане в январе резко возрос объем иностранных инвестиций

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ В январе этого года в Азербайджане из иностранных источников в основной капитал было направлено 423,3 млн. манатов, что составляет 62% от совокупного объема инвестиций в экономику страны. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, наблюдается рост иностранных инвестиций в экономику страны на 95,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из инвестиций, направляемых в основной капитал из зарубежных стран и международных организаций, 368,5 млн.манатов (87,0%) приходилось на долю Великобритании, Норвегии, Турции, США, Ирана и России. Среди них первое место по объему иностранных инвестиций занимает Великобритания (34,5% или же 146,2), второе - Норвегия (19,4% или же 82,1 млн. манатов), третье - Турция (7,9% или же 33,2 млн. манатов). На Францию, Иран и Россию приходится по 6,7 % или же 28,4 млн. манатов. Следующие места в десятке занимают США (5,1%), Япония (4,1%) и Индия (0,7%).

Отметим, что в январе 2015 года для развития экономической и социальной сферы из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 682,7 млн. манатов. Из них 73,6% было потрачено на строительно-монтажные работы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем средств, направленных в основной капитал возрос на 2,9%, на строительно-монтажные работы - на 16,8%.

На строительство объектов товарного производства было направлено 585,6 млн. манатов, объектов сфер обслуживания - 97,1 млн. манатов. Из общего объема инвестиций 35,1% пришлось на долю государственных, 64,9% - негосударственных учреждений.

За счет средств внутренних источников формировалось 38,0% общих инвестиций в основной капитал, из них 79,1% пришлось на долю государственного сектора.