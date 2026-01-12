Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Азербайджане в тестовом режиме внедряют моделирование катастрофических рисков

    Финансы
    • 12 января, 2026
    • 15:37
    В Азербайджане в тестовом режиме внедряют моделирование катастрофических рисков

    В Азербайджане начато тестовое внедрение системы моделирования катастрофических рисков в сфере страхования.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центробанка Азербайджана Вюсал Гурбанов в эфире программы "Sığortalı Dost" на телеканале DOST TV.

    По его словам, данный механизм позволит страховщикам заранее оценивать потенциальный ущерб застрахованным объектам в случае реализации различных катастрофических рисков, существующих в стране, в частности землетрясений.

    Он отметил, что после завершения тестового этапа система будет представлена как государственным органам, так и страховому сектору. "В результате еще до наступления какого-либо ущерба государство сможет прогнозировать суммы, подлежащие страхованию, либо объемы возможного ущерба от землетрясений. Это создаст условия для применения превентивных механизмов управления рисками", - подчеркнул он.

    Он также подчеркнул важность совершенствования не только страхового процесса, но и механизмов урегулирования ущерба непосредственно в момент наступления событий, отметив, что при реализации катастрофических рисков возмещение должно осуществляться оперативно, гибко и прозрачно.

