В Азербайджане в 2026 году 66 городов и районов не получат средства из госбюджета

В 2026 году в Азербайджане из 67 городов и районов только один не сможет покрыть свои расходы.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, этим городом является Ходжавенд, которому будут выделены средства из госбюджета.

Для регулирования его местных доходов и расходов в бюджете на 2026 год предусмотрены средства в размере 847 тыс. манатов.

Таким образом, 66 городов и районов не будут зависеть от бюджета и смогут финансировать свои расходы за счет доходов.