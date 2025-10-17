Azərbaycanda gələn il 66 şəhər və rayon dövlət büdcəsindən vəsait almayacaq
Maliyyə
- 17 oktyabr, 2025
- 19:15
Gələn il Azərbaycanda 67 şəhər və rayondan cəmi 1-i öz xərclərini ödəyə bilməyəcək, başqa sözlə, onu dövlət büdcəsindən vəsait ayrılacaq.
"Report" bu barədə "2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, həmin rayon Xocavənddir. Onun yerli gəlirlərini və xərclərini tənzimləmək üçün 2026-cı ilin büdcəsində 847 min manat vəsait nəzərdə tutulub.
Beləliklə, 66 şəhər və rayon büdcədən asılı olmayacaq, xərclərini gəlirləri hesabına maliyyələşdirə biləcək.
Xatırladaq ki, gələn il büdcə gəlirlərinin 38 milyard 609 milyon manat, büdcə xərclərinin isə 41 milyard 703,6 milyon manat olacağı gözlənilir.
Son xəbərlər
19:37
Bakıda Malayziya Qastronomiya Həftəsinin açılışı olubXarici siyasət
19:34
Azərbaycan xarici dövlət borclanmasının yuxarı həddini 70 %-dən çox artırırMaliyyə
19:31
Foto
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Roma Papası XIV Leo ilə görüşübXarici siyasət
19:29
Azərbaycan seçki və statistika tədbirlərinə xərcləmələri 6 %-dən çox azaldırMaliyyə
19:23
Beyləqandakı qəzada xəsarət alan ANAMA-nın digər əməkdaşı da xəstəxanada ölübHadisə
19:22
İcbari Tibbi Sığorta Fonduna büdcədən ayırmalar 37 %-ə yaxın azaldılırMaliyyə
19:19
Foto
Xınalıq Ümumdünya Turizm Təşkilatının "Ən yaxşı turizm kənd"i elan edilibTurizm
19:18
Azərbaycanda ehtiyat fondlarına ayırmalar 9 %-ə yaxın azaldılırMaliyyə
19:15