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В Азербайджане в рамках платформы Findoc запущена новая услуга

В Азербайджане в рамках платформы Findoc запущена новая услуга Азербайджанское кредитное бюро (АКБ) запустило новую услугу в рамках платформы цифровой истории (Findoc), которая позволит индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам получить всю собранную о себе информацию в АКБ.
Финансы
7 декабря 2023 г. 11:57
В Азербайджане в рамках платформы Findoc запущена новая услуга

Азербайджанское кредитное бюро (АКБ) запустило новую услугу в рамках платформы цифровой истории (Findoc), которая позволит индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам получить всю собранную о себе информацию в АКБ.

Как сообщили Report в АКБ, в рамках новой услуги физические и юридические лица получат онлайн-доступ к своей кредитной истории, которая регулярно обновляется.

Услуга предоставляется бесплатно два раза в год, после исчерпания лимита ею можно воспользоваться за отдельную плату.

Первое частное кредитное бюро Азербайджана ООО "Азербайджанское кредитное бюро" было создано 15 января 2018 года 8 крупными банками страны.

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