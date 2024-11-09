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Стоимость биткойна обновила исторический максимум

Стоимость биткойна обновила исторический максимум Стоимость биткойна превысила $77 тыс., обновив исторический максимум.
Финансы
9 ноября 2024 г. 03:21
Стоимость биткойна обновила исторический максимум

Стоимость биткойна превысила $77 тыс., обновив исторический максимум.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk на 23:15 по бакинскому времени.

По состоянию на 23:45, биткойн ускорил рост и находился на уровне $77,109 тыс.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе блокчейна, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".

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Версия на азербайджанском языке “Bitcoin”in qiyməti yeni rekord müəyyənləşdirib

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