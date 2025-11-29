В Азербайджане в октябре около 88% безналичных платежей пришлось на долю электронной коммерции

Объем безналичных платежей в Азербайджане в октябре этого года увеличился на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8 млрд 825 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, 7 млрд 776 млн манатов (88,1%) из этой суммы пришлось на долю электронной коммерции.

Платежи на сумму 1 млрд 45 млн манатов были осуществлены через POS-терминалы, 4 млн манатов - через терминалы самообслуживания.

С начала года сумма безналичных внутренних операций с платежными картами составила 67,5% от объема карточных операций.

На 1 ноября количество платежных карт в Азербайджане составило 21 млн 701 тыс. единиц, что на 1,6% больше по сравнению с предыдущим месяцем, на 9,1% больше по сравнению с началом года и на 13,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За последний год количество дебетовых карт в стране увеличилось на 15,7% до 19,590 млн, а количество кредитных карт уменьшилось на 5,2% до 2,111 млн. В октябре объем оборота по этим картам составил 12,539 млрд манатов (на 16,3% больше в годовом сравнении) и 745 млн манатов (- 9,4%) соответственно.

Количество банкоматов в стране за этот период увеличилось на 8,1%, а количество POS-терминалов - на 60,4%, составив 3 516 единиц (по Баку - 1 894 единиц) и 172 908 единиц (по Баку - 107 тыс. единиц) соответственно.

В настоящее время существует 3 основных вида международных платежных систем: карточные, электронные и универсальные платежные системы. В мире существует 5 наиболее популярных международных карточных платежных систем - "Visa International", "MasterCard International", "American Express", "Diners Club International" и "JCB Card". Эти финансовые гиганты сотрудничают и с азербайджанскими банками.