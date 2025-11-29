İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycanda oktyabrda nağdsız ödənişlərin 88 %-i elektron ticarətin payına düşüb

    29 noyabr, 2025
    Azərbaycanda oktyabrda nağdsız ödənişlərin 88 %-i elektron ticarətin payına düşüb

    Bu ilin oktyabr ayında Azərbaycanda nağdsız ödənişlərin məbləği ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 17,6 % artaraq – 8 milyard 825 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bunun 7 milyard 776 milyon manatı (88,1 %-i) elektron ticarətin payına düşüb.

    Ödənişlərin 1 milyard 45 milyon manatı POS-terminallar, 4 milyon manatı isə özünə xidmət terminalları vasitəsilə həyata keçirilib.

    İlin əvvəlindən ödəniş kartları ilə nağdsız ölkədaxili əməliyyatların məbləği kart əməliyyatlarının həcminin 67,5 %-ni təşkil edib.

    Noyabrın 1-nə Azərbaycanda ödəniş kartlarının sayı 21 milyon 701 min ədəd təşkil edib. Bu, aylıq müqayisədə 1,6 % çox, ilin əvvəli ilə müqayisədə 9,1 %, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 13,3 % çoxdur.

    Son 1 ildə ölkədə debet kartlarının sayı 15,7 % artaraq 19,590 milyon, kredit kartlarının sayı isə 5,2 % azalaraq 2,111 milyon olub. Oktyabrda bu kartlar üzrə dövriyyənin məbləği müvafiq olaraq 12,539 milyard manat (illik müqayisədə 16,3 % çox) və 745 milyon manat (9,4 % az) təşkil edib.

    Hesabat dövründə ölkədə bankomatların sayı 8,1 %, POS-terminalların sayı isə 60,4 % artaraq müvafiq olaraq 3 516 ədəd (Bakı üzrə 1 894 ədəd) və 172 908 ədəd (Bakı üzrə 107 000 ədəd) təşkil edib.

    Hazırda beynəlxalq ödəniş sistemlərinin 3 əsas növü var: kart, elektron və universal ödəniş sistemləri. Dünyada daha çox populyar olan 5 beynəlxalq kart ödəniş sistemi mövcuddur - "Visa İnternational", "MasterCard İnternational", "American Express", "Diners Club İnternational" və "JCB Card"dır. Bu maliyyə nəhəngləri Azərbaycan bankları ilə də əməkdaşlıq edir.

