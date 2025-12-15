В Азербайджане в госбюджет поступило 120 млн манатов по депозитным аукционам

В апреле–декабре текущего года в государственный бюджет Азербайджана поступило 119,4 млн манатов дополнительного дохода от депозитов Министерства финансов в коммерческих банках.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Из них 98,6 млн манатов получено от депозитов, размещенных в коммерческих банках, еще 20,8 млн манатов - от остатка корреспондентского счета в долларах США в Центральном банке.