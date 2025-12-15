Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В Азербайджане в госбюджет поступило 120 млн манатов по депозитным аукционам

    Финансы
    • 15 декабря, 2025
    • 15:58
    В апреле–декабре текущего года в государственный бюджет Азербайджана поступило 119,4 млн манатов дополнительного дохода от депозитов Министерства финансов в коммерческих банках.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

    Из них 98,6 млн манатов получено от депозитов, размещенных в коммерческих банках, еще 20,8 млн манатов - от остатка корреспондентского счета в долларах США в Центральном банке.

    ЦБА госбюджет депозитные аукционы
    Azərbaycanda depozit hərracları üzrə dövlət büdcəsinə 120 milyon manata yaxın vəsait köçürülüb

