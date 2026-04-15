Правительство Азербайджана прогнозирует стабильный курс маната до 2031 года

Правительство Азербайджана прогнозирует сохранение стабильного курса маната к доллару США до конца 2030 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованных Министерством финансов "Среднесрочных бюджетных рамках на 2027-2030 годы".

Согласно документу, в макроэкономических прогнозах, представленных Министерством экономики, курс манат/доллар на 2027–2030 годы заложен на уровне текущего года - 1,7 маната за $1.