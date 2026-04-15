    Правительство Азербайджана прогнозирует стабильный курс маната до 2031 года

    15 апреля, 2026
    Правительство Азербайджана прогнозирует сохранение стабильного курса маната к доллару США до конца 2030 года.

    Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованных Министерством финансов "Среднесрочных бюджетных рамках на 2027-2030 годы".

    Согласно документу, в макроэкономических прогнозах, представленных Министерством экономики, курс манат/доллар на 2027–2030 годы заложен на уровне текущего года - 1,7 маната за $1.

    Azərbaycanda yaxın 5 ildə manatın məzənnəsinin sabit qalacağı gözlənilir
    Azerbaijan forecasts stable manat exchange rate through 2030

