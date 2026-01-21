Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Азербайджане в 2025 году в проактивном порядке назначено около 158 тыс. социальных выплат

    Финансы
    • 21 января, 2026
    • 11:18
    В Азербайджане в 2025 году в проактивном порядке назначено около 158 тыс. социальных выплат

    В Азербайджане в 2025 году для 157,8 тыс. человек назначены социальные пособия (ежемесячные и единовременные) и пенсии проактивным способом через электронную инфраструктуру.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты.

    Согласно информации, среди них 50,1% – мужчины и 49,9% – женщины.

    социальные пособия пенсии проактивное назначение Госфонд соцзащиты автоматизация выплат
    Azərbaycanda ötən il 158 minə yaxın şəxsə proaktiv qaydada sosial müavinət təyin olunub

    Последние новости

    12:04

    В Милли Меджлисе инициированы общественные слушания по минной безопасности

    Милли Меджлис
    12:02

    Эстония рассматривает крупнейшую закупку ПВО в своей истории

    Другие страны
    11:59

    Самолет Uzbekistan Airways совершил аварийную посадку

    В регионе
    11:54

    ГНФАР может вложить до $1,4 млрд в совместные проекты с Brookfield Asset Management

    Финансы
    11:47
    Фото

    Ильхам Алиев и премьер Чехии обменялись приглашениями о взаимных визитах

    Внешняя политика
    11:43
    Фото

    Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом компании Brookfield Asset Management

    Внешняя политика
    11:40

    СМИ: Франция запросила проведение учений НАТО в Гренландии

    Другие страны
    11:39
    Фото

    BP представила книгу "100 самых интересных фактов об Азербайджанской Демократической Республике"

    Культура
    11:37
    Фото

    АЖД: Несмотря на непогоду, поезда курсируют по расписанию

    Инфраструктура
    Лента новостей