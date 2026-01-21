В Азербайджане в 2025 году в проактивном порядке назначено около 158 тыс. социальных выплат

В Азербайджане в 2025 году для 157,8 тыс. человек назначены социальные пособия (ежемесячные и единовременные) и пенсии проактивным способом через электронную инфраструктуру.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты.

Согласно информации, среди них 50,1% – мужчины и 49,9% – женщины.