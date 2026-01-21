Azərbaycanda ötən il 158 minə yaxın şəxsə proaktiv qaydada sosial müavinət təyin olunub
Maliyyə
- 21 yanvar, 2026
- 10:26
2025-ci ildə Azərbaycanda 157,8 min nəfərdən çox şəxsə proaktiv qaydada sosial müavinət (aylıq və birdəfəlik) və təqaüd təyin olunub.
"Report" bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bunun 50,1%-ni kişilər, 49,9%-ni isə qadınlar təşkil edib.
