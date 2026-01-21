İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 21 yanvar, 2026
    • 10:26
    Azərbaycanda ötən il 158 minə yaxın şəxsə proaktiv qaydada sosial müavinət təyin olunub

    2025-ci ildə Azərbaycanda 157,8 min nəfərdən çox şəxsə proaktiv qaydada sosial müavinət (aylıq və birdəfəlik) və təqaüd təyin olunub.

    "Report" bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bunun 50,1%-ni kişilər, 49,9%-ni isə qadınlar təşkil edib.

    В Азербайджане в 2025 году в проактивном порядке назначено около 158 тыс. социальных выплат

