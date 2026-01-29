В Азербайджане в 2025 году средняя ставка по автокредитам выросла до 13%

В Азербайджане на конец 2025 года средняя ставка по автокредитам составила 13%, что на три процентных пункта (п.п.) выше показателя годом ранее.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Центрального банка.

По данным регулятора ставка по потребительским кредитам, выдаваемым на ремонт жилья, на конец 2025 года составила 18% (+2 п.п. к показателю на конец 2024 года).

За отчетный год средняя ставка по потребительским кредитам на покупку бытового оборудования выросла на 1 п.п. - до 26%.

Средняя ставка по потребкредитам посредством кредитных карт не изменилась и составила 26%.

По прочим потребительским кредитам средняя ставка на конец 2025 года по сравнению с показателем на декабрь 2024 года выросла на 2 п.п. - до 22%.