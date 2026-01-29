В Азербайджане в 2025 году средняя ставка по автокредитам выросла до 13%
Финансы
- 29 января, 2026
- 12:34
В Азербайджане на конец 2025 года средняя ставка по автокредитам составила 13%, что на три процентных пункта (п.п.) выше показателя годом ранее.
Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Центрального банка.
По данным регулятора ставка по потребительским кредитам, выдаваемым на ремонт жилья, на конец 2025 года составила 18% (+2 п.п. к показателю на конец 2024 года).
За отчетный год средняя ставка по потребительским кредитам на покупку бытового оборудования выросла на 1 п.п. - до 26%.
Средняя ставка по потребкредитам посредством кредитных карт не изменилась и составила 26%.
По прочим потребительским кредитам средняя ставка на конец 2025 года по сравнению с показателем на декабрь 2024 года выросла на 2 п.п. - до 22%.
Последние новости
13:33
Барро: Франция поддержит решения по санкциям в отношении ИранаДругие
13:24
AmCham предлагает интегрировать госуслуги Азербайджана в мобильные банковские приложенияИКТ
13:12
AmCham выступает за ведущую роль страховых компаний жизни в системе НПФ в АзербайджанеФинансы
13:11
Каллас: ЕС планирует включить РФ в черный список стран, отмывающих деньгиДругие страны
13:07
Глава МИД Ирана отправится с визитом в ТурциюВнешняя политика
13:04
В Имишли проверяют информацию о применении силы к ученику директором школыНаука и образование
12:55
Каллас: ЕС обсудит сегодня санкции против Ирана и признание КСИР террористической организациейДругие страны
12:51
Суверенный фонд Норвегии получил $247 млрд дохода в 2025 годуДругие страны
12:47