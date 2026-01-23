Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    23 января, 2026
    В Азербайджане в 2025 году более 4,3 тыс. семей приобрели жилье по ипотеке

    Уполномоченные банки Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана в 2025 году выдали 4 309 ипотечных кредитов на общую сумму 442,8 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, из них 3 153 кредита на сумму 347,2 млн манатов пришлись на коммерческую ипотеку, еще 1 156 кредитов на 95,6 млн манатов - на социальную (льготную) ипотеку.

    В целом, до сих пор за счет средств Фонда выдано ипотечных кредитов более чем на 3,76 млрд манатов, что позволило улучшить жилищные условия свыше 56,8 тыс. семей.

    При этом 67% заемщиков составили молодежь и молодые семьи, а около 22% кредитов было выдано в регионах страны.

    Fond: Azərbaycanda ötən il 4 300-dən çox ailə ipoteka krediti ilə ev alıb

