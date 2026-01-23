İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Fond: Azərbaycanda ötən il 4 300-dən çox ailə ipoteka krediti ilə ev alıb

Maliyyə

23 yanvar, 2026

    2025-ci ildə İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun müvəkkil bankları 442,8 milyon manat məbləğində 4 309 kredit, o cümlədən, 347,2 milyon manat məbləğində 3 153 adi ipoteka krediti və 95,6 milyon manat məbləğində 1 156 güzəştli ipoteka krediti verib.

    "Report" bu barədə Fonda istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bununla da qurumun vəsaiti hesabına verilən ipoteka kreditlərinin məbləği 3,76 milyard manatı keçib ki, bu da 56 800-dən çox ailənin mənzil şəraitinin yaxşılaşmasına imkan verib.

    Şəxsi yığımları yetərli olmayan əhalinin daha aşağı ilkin ödənişlə ipoteka kreditlərindən faydalanmasını təmin etmək məqsədilə 1 yanvar 2026-cı il tarixinə Fond 139,9 milyon manat məbləğində 1 490 ipoteka krediti üzrə zəmanət verib.

    Fondun vəsaiti hesabına verilən ipoteka kreditlərindən faydalananların 67 %-ni gənclər və gənc ailələr təşkil edib, kreditlərin 22 %-ə yaxını isə regionların payına düşüb.

