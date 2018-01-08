В Азербайджане утверждены правила контроля кредитных бюро

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Минимальная сумма уставного капитала для создания кредитного бюро в Азербайджане установлена на уровне 2 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Правилах регулирования и контроля деятельности кредитных бюро", утвержденных Советом директоров Палаты надзора за финансовыми рынками.

В правилах также указывается, что руководителями (членами) исполнительного органа кредитного бюро в течение двух лет не могут быть лица, занимавшие должность главного бухгалтера или являющиеся членом органа управления юридического лица, объявленного банкротом или ликвидированного в принудительном порядке, как минимум за один год до даты принятия данного решения, а также лица, уволенные с должности в руководящем органе какого-либо юридического лица за грубое нарушение трудового законодательства, и руководители кредитных организаций, являющиеся субъектами контроля Палаты.

Руководитель (члены) исполнительного органа кредитного бюро должен соответствовать таким требованиям как наличие высшего образование и не менее 3 (трех) лет опыта управления.