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В Азербайджане упразднены четыре региональных управления казначейства

В Азербайджане упразднены четыре региональных управления казначейства В 2022 году Министерство финансов в рамках работ по совершенствованию менеджмента сократило количество казначейских управлений в регионах с 16 до 12. Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, об этом сообщил министр Самир Шарифов
Финансы
30 января 2023 г. 16:59
В Азербайджане упразднены четыре региональных управления казначейства

В 2022 году Министерство финансов в рамках работ по совершенствованию менеджмента сократило количество казначейских управлений в регионах с 16 до 12.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, об этом сообщил министр Самир Шарифов на прошедшем в ведомстве заседании коллегии.

"В результате принятых мер по совершенствованию управления государственного казначейства региональные казначейства были реорганизованы в соответствии с делением экономических регионов страны", - сказал министр.

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