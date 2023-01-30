В Азербайджане упразднены четыре региональных управления казначейства

В 2022 году Министерство финансов в рамках работ по совершенствованию менеджмента сократило количество казначейских управлений в регионах с 16 до 12.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, об этом сообщил министр Самир Шарифов на прошедшем в ведомстве заседании коллегии.
"В результате принятых мер по совершенствованию управления государственного казначейства региональные казначейства были реорганизованы в соответствии с делением экономических регионов страны", - сказал министр.
В Азербайджане упразднены четыре региональных управления казначействаВ Азербайджане упразднены четыре региональных управления казначейства В 2022 году Министерство финансов в рамках работ по совершенствованию менеджмента сократило количество казначейских управлений в регионах с 16 до 12. Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, об этом сообщил министр Самир Шарифов
Финансы
30 января 2023 г. 16:59
https://static.report.az/photo/7f6b9805-2362-3f43-83e4-619d8a27115a.jpeg
В 2022 году Министерство финансов в рамках работ по совершенствованию менеджмента сократило количество казначейских управлений в регионах с 16 до 12.
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