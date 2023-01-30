В Азербайджане упразднены четыре региональных управления казначейства

В Азербайджане упразднены четыре региональных управления казначейства

В 2022 году Министерство финансов в рамках работ по совершенствованию менеджмента сократило количество казначейских управлений в регионах с 16 до 12. Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, об этом сообщил министр Самир Шарифов

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В 2022 году Министерство финансов в рамках работ по совершенствованию менеджмента сократило количество казначейских управлений в регионах с 16 до 12.



Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, об этом сообщил министр Самир Шарифов на прошедшем в ведомстве заседании коллегии.



"В результате принятых мер по совершенствованию управления государственного казначейства региональные казначейства были реорганизованы в соответствии с делением экономических регионов страны", - сказал министр. Подпишитесь на наш Telegram канал