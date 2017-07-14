В Азербайджане удельный вес проблемных кредитов достиг 12%

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Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджане общий объем просроченных кредитов на 1 июня 2017 года составил 1 739,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), объем проблемных кредитов в месячном сравнении увеличился на 145,8 млн манатов или 9,15%, в годовом исчислении - на 225,6 млн манатов или 14,90%.

Отметим, что на 1 июня доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле достигла 11,76%. Это отношение месяцем ранее составило 10,32%, в аналогичном периоде прошлого года - 8,32%.