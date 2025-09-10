ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    В Азербайджане среднемесячная зарплата выросла почти на 10%

    Финансы
    • 10 сентября, 2025
    • 15:13
    В Азербайджане среднемесячная зарплата выросла почти на 10%

    На 1 августа текущего года численность наемных работников в экономике Азербайджана составляла 1 млн 768,4 тыс. человек, из которых 858,1 тыс. работали в государственном секторе, а 910,3 тыс. - в негосударственном.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат

    Согласно информации, из них 18,9% были заняты в торговле и ремонте транспортных средств, 18,1% - в образовании, 13,8% - в промышленности, 8,5% - в оказании медицинских и социальных услуг, 6,8% - в строительстве, 6,3% - в государственном управлении и обороне.

    В январе-июле текущего года среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в стране выросла на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1098,1 маната. 

    Среднемесячная номинальная зарплата была выше в горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, в сфере информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности, а также в транспорте и складировании.

    Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 10 %-ə yaxın artıb
    Average monthly salary in Azerbaijan increased by nearly 10%

