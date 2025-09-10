İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz

    Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 10 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    • 10 sentyabr, 2025
    • 14:46
    Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 10 %-ə yaxın artıb

    Bu il avqustun 1-i vəziyyətinə Azərbaycan iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1 milyon 768,4 min nəfər olub, onlardan 858,1 min nəfəri iqtisadiyyatın dövlət sektorunda, 910,3 min nəfəri isə qeyri-dövlət sektorunda fəaliyyət göstərib.

    "Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, muzdla işləyənlərin 18,9 %-i ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 18,1 %-i təhsil, 13,8 %-i sənaye, 8,5 %-i əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi, 6,8 %-i tikinti, 6,3 %-i dövlət idarəetməsi və müdafiə; sosial təminat, 4,2 %-i nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 3,9 %-i peşə, elmi və texniki fəaliyyət, 2,4 %-i kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq, 2,3 %-i maliyyə və sığorta fəaliyyəti, 14,8 %-i isə iqtisadiyyatın digər sahələrində məşğul olub.

    Bu ilin yanvar-iyul aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 9,5 % artaraq 1 098,1 manat təşkil edib. İqtisadiyyatın mədənçıxarma sənayesi, maliyyə və sığorta fəaliyyəti, informasiya və rabitə, peşə, elmi və texniki fəaliyyət, eləcə də nəqliyyat və anbar təsərrüfatı sahələrində orta aylıq nominal əməkhaqqı daha yüksək olub.

    nominal əməkhaqqı Dövlət Statistika Komitəsi muzdla çalışan işçilər

    Son xəbərlər

    14:54

    Nazirlər Kabineti vahid indekslər siyahısında dəyişiklik edib

    Biznes
    14:53

    Zakir İbrahimov "Gələcəyin mədənçisi" layihəsinin tələbə adını qazanmış iştirakçıları ilə görüşüb

    Sənaye
    14:47

    Xaricdəki diplomatik nümayəndəliyin tabeliyindəki mədəniyyət mərkəzi haqqında Əsasnamədə dəyişiklik edilib

    Daxili siyasət
    14:46

    İsrailin müdafiə naziri: Əlimiz hər yerdə düşmənlərimizə çatacaq

    Digər ölkələr
    14:46

    Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 10 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    14:44
    Foto

    Azərbaycanla ABŞ Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının hazırlanması üçün İşçi Qrupunun yaradılmasını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    14:43

    Ağdaş, Göyçay və Mingəçevirdə quraqlıq ciddi problemlər yaradır

    İnfrastruktur
    14:42

    ADSEA-nın səlahiyyətləri artırılıb

    İqtisadiyyat
    14:40

    Azərbaycan iqtisadiyyatı 1 % böyüyüb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti