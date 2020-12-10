В Азербайджане среднемесячная зарплата снизилась до 705 манатов

В январе-октябре этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике страны выросла на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 704,5 маната

На 1 ноября текущего года численность наемных работников в экономике Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 44,3 тыс. человек или на 2,7% и составила 1 685,3 тыс. человек, из них 914,9 тыс. человек - в государственном секторе экономики, а 770,4 тыс. человек - в негосударственном секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

В январе-октябре этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников выросла на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 704,5 маната. Однако это на 0,3% ниже в cравнении с показателем на январь-сентябрь. Наиболее высокая зарплата отмечалась в сферах горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научно-технической деятельности, информации и связи, а также транспорта и складского хозяйства.