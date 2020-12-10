О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане среднемесячная зарплата снизилась до 705 манатов

В Азербайджане среднемесячная зарплата снизилась до 705 манатов В январе-октябре этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике страны выросла на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 704,5 маната
Финансы
10 декабря 2020 г. 13:30
В Азербайджане среднемесячная зарплата снизилась до 705 манатов

На 1 ноября текущего года численность наемных работников в экономике Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 44,3 тыс. человек или на 2,7% и составила 1 685,3 тыс. человек, из них 914,9 тыс. человек - в государственном секторе экономики, а 770,4 тыс. человек - в негосударственном секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

В январе-октябре этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников выросла на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 704,5 маната. Однако это на 0,3% ниже в cравнении с показателем на январь-сентябрь. Наиболее высокая зарплата отмечалась в сферах горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научно-технической деятельности, информации и связи, а также транспорта и складского хозяйства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 705 manata düşüb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Годовая инфляция в Азербайджане сохранилась на уровне 2,8%
Годовая инфляция в Азербайджане сохранилась на уровне 2,8%
10 декабря 2020 г. 13:27
Золото дорожает в ожидании пакета помощи экономике США
Золото дорожает в ожидании пакета помощи экономике США
10 декабря 2020 г. 11:50
Фонд YAŞAT будет принимать пожертвования через правительственный платежный портал
Фонд "YAŞAT" будет принимать пожертвования через правительственный платежный портал
10 декабря 2020 г. 10:42
АБР улучшил прогнозы роста ВВП в развивающихся странах
АБР улучшил прогнозы роста ВВП в развивающихся странах
10 декабря 2020 г. 09:59
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.12.2020)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.12.2020)
10 декабря 2020 г. 09:37
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков (10.12.2020)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков (10.12.2020)
10 декабря 2020 г. 09:23
Индексы в Нью-Йорке упали
Индексы в Нью-Йорке упали
10 декабря 2020 г. 08:37
Жизнь взаймы или потребительские приоритеты в Азербайджане в карантин
Жизнь взаймы или потребительские приоритеты в Азербайджане в карантин
9 декабря 2020 г. 14:58
Эльман Рустамов: Ожидаются новшества по вкладам в банках
Эльман Рустамов: Ожидаются новшества по вкладам в банках
9 декабря 2020 г. 13:16
Отток азербайджанских инвестиций из грузинской экономики достиг 23 млн долларов
Отток азербайджанских инвестиций из грузинской экономики достиг 23 млн долларов
9 декабря 2020 г. 13:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi