В Азербайджане среднемесячная заработная плата выросла почти на 10%

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане в январе-августе этого года выросла на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1 094 маната.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, среднемесячная номинальная заработная плата была выше в таких отраслях, как добывающая промышленность, финансовая и страховая деятельность, информация и связь, профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспорт и складское хозяйство.

На 1 сентября численность работающих по найму в экономике страны составила 1 млн 764,9 тыс. человек, из них 855,3 тыс. человек были заняты в государственном, а 909,6 тыс. - в негосударственном секторе экономики.

19% работающих по найму были задействованы в сферах торговли, ремонта транспортных средств, 18% - образования, 13,9% - промышленности, 6,8 - строительства, 6,3% - государственного управления и обороны, социального обеспечения, 4,2% - транспорта и складского хозяйства, 3,9% - профессиональной, научной и технической деятельности, 2,4% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 2,3% - финансовой и страховой деятельности, а 14,6% - в других отраслях экономики.