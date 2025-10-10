В Азербайджане среднегодовая инфляция составила около 6%

Потребительские цены в Азербайджане в январе-сентябре выросли на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе на продовольственные товары, напитки и табачные изделия на 6,7%, на непродовольственные товары на 2,6%, на платные услуги населению на 6,8%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно информации, в сентябре этого года потребительские цены выросли на 5,7% по сравнению с сентябрем 2024 года, в том числе на продовольственные товары, алкогольные напитки и табачные изделия на 7,9%, на непродовольственные товары на 2,4%, на платные услуги населению на 5,3%.

В прошлом месяце потребительские цены выросли на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, в том числе на продовольственные товары, напитки и табачные изделия на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

В прошлом месяце потребительские цены на непродовольственные товары выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. В сентябре потребительские цены на платные услуги населению выросли на 0,6% по сравнению с июнем.