В Азербайджане среднегодовая экспортная цена нефти в 2027-2030гг прогнозируется на уровне $65

Согласно прогнозам, представленным Министерством экономики Азербайджана в прошлом месяце, в базовом сценарии среднегодовая экспортная цена барреля нефти в 2027-2030 годах предполагается на уровне $65.

Как сообщает Report, об этом говорится в среднесрочных бюджетных рамках на 2027-2030 годы, опубликованных Министерством финансов.

Согласно прогнозам, к концу 2027 года ВВП страны составит 139 млрд манатов, а к 2030 году увеличится до 166,9 млрд манатов. Ожидается, что доля ненефтегазового сектора в ВВП увеличится с 71,5% в 2025 году до 78% в 2027 году и 81,8% к 2030 году. В среднесрочной перспективе темпы реального роста ВВП прогнозируются в среднем на уровне 3,3% в год, а ВВП ненефтегазового сектора - на уровне 4,2%.