İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycan 2027-2030-cu illərdə neftin orta illik ixrac qiymətinin 65 dollar olacağını gözləyir

    Maliyyə
    • 15 aprel, 2026
    • 16:19
    Azərbaycan 2027-2030-cu illərdə neftin orta illik ixrac qiymətinin 65 dollar olacağını gözləyir

    İqtisadiyyat Nazirliyinin ötən ay təqdim etdiyi proqnozlara əsasən baza ssenaridə neftin bir barelinin orta illik ixrac qiyməti 2027-2030-cu illər üçün 65 ABŞ dolları olacağı fərz edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Maliyyə Nazirliyinin açıqladığı "2027-2030-cu illər üzrə Ortamüddətli Büdcə Çərçivəsi"ndə bildirilir.

    Proqnozlara əsasən 2027-ci ilin sonuna ÜDM-in dəyərinin 139 milyard manat təşkil edəcəyi, 2030-cu ildə isə166,9 milyard manata qədər artacağı gözlənilir. ÜDM-də qeyri-neft-qaz sektorunun payının 2025-ci ildəki 71,5 %-dən 2027-ci ildə 78 %-ə, 2030-cu ildə isə 81,8 %-ə çatacağı gözlənilir. Ortamüddətli dövrdə ÜDM-in real artım tempinin orta illik 3,3 %, qeyri-neft-qaz ÜDM-in 4,2 % olacağı proqnozlaşdırılır.

    Maliyyə Nazirliyi Ortamüddətli Xərclər Çərçivəsi İqtisadi artım
    В Азербайджане среднегодовая экспортная цена нефти в 2027-2030гг прогнозируется на уровне $65

    Son xəbərlər

    16:56

    Koşta: Hörmüz boğazı ətrafındakı vəziyyət dünya iqtisadiyyatına təhdid yaradır

    Digər ölkələr
    16:55

    Yeni təyinat TƏBİB-də vətəndaş məmnunluğunun artırılmasına yönəlib - RƏY

    Sağlamlıq
    16:55

    Azərbaycan yaxın 5 ildə icmal büdcənin qeyri-neft baza kəsirinin qeyri-neft ÜDM-nə nisbətini 11 %-ə endirəcək

    Maliyyə
    16:50

    Səhiyyə idarəetməsində yeni mərhələ: tibbi xidmətlərin əlçatanlığı üçün institusional islahatlar - ŞƏRH

    Sağlamlıq
    16:48

    Azərbaycanın növbəti 4 il üçün büdcə siyasətinin hədəfləri açıqlanıb

    Maliyyə
    16:43
    Foto
    Video

    Yasamalda evdə baş verən yanğın zamanı xəsarət alan olmayıb - YENİLƏNİB- 3

    Hadisə
    16:40

    Azərbaycanın yaxın 2 ildə dövlət borcunun 29 milyard manatı ötəcəyi gözlənilir

    Maliyyə
    16:38

    Azərbaycanda təsiri məhdud olan güzəşt və azadolmaların ləğvi planlaşdırılır

    Maliyyə
    16:34

    Azərbaycan əhalisinin yaxın 4 ildə gəlirləri və xərcləri üzrə proqnozlar açıqlanıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti