В Азербайджане создается Совет по финансовой грамотности

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Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Ассоциация банков Азербайджана (АБА) обратилась ко всем членским организациям с предложением о создании Совета по финансовой грамотности. Банкам, желающим стать членом Совета, следует ответить на адресованное им письмо до 10 марта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банковские круги.

"Деятельность, связанную с финансовой грамотностью, АБА осуществляет в основном посредством своей дочерней структуры - Азербайджанского банковского учебного центра (АБУЦ). Для совместного обсуждения и координирования планируемых работ по финансовой грамотности при АБА планируется создать Совет по финансовой грамотности, в который войдут руководящие лица членских организаций (члены правления и др.)", - говорится в письме.

Основные направления деятельности Совета будут определяться членами с участием директора АБУЦ Джаваншира Абдуллаева. Совет будет служить платформой для обсуждения идей, обмена информацией и опытом.