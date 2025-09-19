В Азербайджане создан Целевой бюджетный фонд "Общественный транспорт"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о некоторых мерах по совершенствованию сферы регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

Как сообщает Report, согласно документу, в составе государственного бюджета создан Целевой бюджетный фонд "Общественный транспорт".

Фонд формируется за счет следующих источников поступлений:

- части дорожного налога с каждого литра автомобильного бензина, дизельного топлива и сжиженного газа, перечисляемого в Фонд (с 1 января 2026 года);

- платы за въезд транспортных средств в зоны платного движения, установленные на административной территории города Баку (с 1 января 2027 года);

Распорядителем средств Фонда в рамках утвержденного в составе государственного бюджета круга расходов является Министерство цифрового развития и транспорта.