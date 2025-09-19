В Азербайджане создан Целевой бюджетный фонд "Общественный транспорт"
- 19 сентября, 2025
- 17:34
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о некоторых мерах по совершенствованию сферы регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом.
Как сообщает Report, согласно документу, в составе государственного бюджета создан Целевой бюджетный фонд "Общественный транспорт".
Фонд формируется за счет следующих источников поступлений:
- части дорожного налога с каждого литра автомобильного бензина, дизельного топлива и сжиженного газа, перечисляемого в Фонд (с 1 января 2026 года);
- платы за въезд транспортных средств в зоны платного движения, установленные на административной территории города Баку (с 1 января 2027 года);
Распорядителем средств Фонда в рамках утвержденного в составе государственного бюджета круга расходов является Министерство цифрового развития и транспорта.