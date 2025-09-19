İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü

    "İctimai nəqliyyat" Məqsədli Büdcə Fondu yaradılıb

    Maliyyə
    • 19 sentyabr, 2025
    • 17:29
    İctimai nəqliyyat Məqsədli Büdcə Fondu yaradılıb

    Prezident İlham Əliyev avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm sərnişin daşınması sahəsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında fərman imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, fərmana əsasən, dövlət büdcəsinin tərkibində "İctimai nəqliyyat" Məqsədli Büdcə Fondu yaradılıb.

    Fond aşağıdakı mədaxil mənbələri hesabına formalaşır:

    - avtomobil benzininin, dizel yanacağının və maye qazın hər litrinə görə yol vergisinin Fonda köçürülən hissəsi (2026-cı il yanvarın 1-dən);

    - nəqliyyat vasitələrinin Bakı şəhərinin inzibati ərazisində müəyyən edilmiş ödənişli hərəkət zonalarına daxil olmasına görə ödənilən haqq (2027-ci il yanvarın 1-dən).

    Fondun vəsaitinin dövlət büdcəsi tərkibində təsdiq olunmuş xərclər dairəsində sərəncamçısı Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyidir.

    avtomobil nəqliyyatı müntəzəm sərnişin daşınması İctimai nəqliyyat
    В Азербайджане создан Целевой бюджетный фонд "Общественный транспорт"

    Son xəbərlər

    19:02

    Sahibə Qafarova Malayziya Parlamenti Nümayəndələr Palatasının sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    19:01

    "Zirə" – "Şamaxı" matçında hesab açılıb

    Futbol
    18:46

    Rusiya qırıcıları Estoniyanın hava məkanını pozub

    Digər ölkələr
    18:45

    KİV: Trampın helikopteri Londonda təcili eniş edib

    Digər ölkələr
    18:41

    Bakıda və bir neçə rayonda yaşıllıqlara 165 min manatdan çox ziyan vurulub

    Ekologiya
    18:35
    Foto

    Biləsuvarda "PeşəFest" keçirilib

    Sosial müdafiə
    18:27

    Azərbaycan və Slovakiyanın baş prokurorları Əməkdaşlığa dair memorandum imzalayıblar

    Xarici siyasət
    18:07

    "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin kuboku "Odlar Yurdu"na həsr olunub

    Formula 1
    18:02

    Bütün dünya Azərbaycan xalqını müzəffər xalq kimi tanıyır – RƏY

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti