​В Азербайджане сокращается количество банкоматов

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Общее количество банкоматов в Азербайджане в месячном исчислении сократилось на 2 единицы, с начала года - на 134 единицы (-4,97%) и на 1 апреля составило 2 560 ATM.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, 1 421 или 55,5% банкоматов распределено в Баку, 1 139 или 44,5% - по регионам. В марте в столице закрыто три, в регионе установлен один банкомат.

По сравнению с началом года в столице наблюдается сокращение количества банкоматов на 81 единицу или 5,4%, в регионах - на 53 единицы или 4,5%.

На 1 апреля этого года на каждые 3,8 тыс. человек населения приходился один банкомат. В начале года этот показатель был равен 3,6 тыс. человек/банкомат.