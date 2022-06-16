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В Азербайджане со следующего месяца заработает Google Pay

В Азербайджане со следующего месяца заработает Google Pay С июля в Азербайджане будет активирована платежная система Google Pay (GPay).
Финансы
16 июня 2022 г. 14:41
В Азербайджане со следующего месяца заработает Google Pay

С июля в Азербайджане будет активирована платежная система Google Pay (GPay).

Об этом Report сообщил источник в банковском секторе Азербайджана.

Согласно сообщению, работа по активизации платформы в Азербайджане завершена: "В апреле мы достигли договоренности с Google. Мы также договорились с международными платежными технологическими компаниями Visa и MasterCard. Мы выполнили всю работу с нашей стороны. По информации, Google Pay будет активирован в Азербайджане уже в июле. Но все же по определенным причинам процесс может затянуться на месяц. Но думаю, сервис заработает раньше августа, и этим летом мы сможем воспользоваться Google Pay".

По словам источника, запуск платежных платформ Samsung Pay и Pay Pal в ближайшее время не планируется.

Отметим, что Google Pay - платежная система, созданная 11 сентября 2015 года и работающая на мобильных телефонах, планшетах и других смарт-устройствах на платформе Android.

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Версия на английском языке Azerbaijan to enable Google Pay next month 
Версия на азербайджанском языке Gələn ay Azərbaycanda "Google Pay"dən istifadə mümkün olacaq

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