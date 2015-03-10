​В Азербайджане снизился объем банковских вкладов в национальной валюте

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане резко снизился объем банковских вкладов в национальной валюте. Несмотря на то, что в январе текущего года объем вкладов в национальной валюте снизился, в банковских вкладах в иностранной валюте наблюдался рост.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, снижение, которое началось в декабре прошлого года, в январе достигло 3,3%, а вклады в иностранной валюте выросли на 2,9%.

Согласно отчету, по состоянию на 1 февраля 60,1%, или 4,276 млрд. манатов вкладов населения в коммерческих банках размещены в национальной валюте, 39,9%, или 2,845 млрд. манатов - в иностранной валюте.

Отметим, что в декабре 61,5% вкладов были в манатах, а 38,5% - в иностранной валюте. А месяцем ранее эти показатели составили 63,3% и 36,7% соответственно.