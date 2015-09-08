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    Интерес к кредитным картам в Азербайджане снизился

    ​В этом году количество банковских кредитных карт сократилось на 8,5% и на 1 августа составило 1,191 млн. единиц

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Начавшаяся в феврале тенденция к сокращению количества находящихся в обращении в Азербайджане банковских кредитных карт продолжилась и в июле. Количество банковских кредитных карт с начала года сократилось на 8,5% и на 1 августа текущего года составило 1,191 млн. единиц.

    Как сообщает Report со ссылкой на отчет Центробанка Азербайджана, кредитные карты составили 20,34% находящихся в обращении платежных карт.

    За отчетный период количество находящихся в обращении платежных карт сократилось на 1,83% до 5,856 млн. единиц. Из них 2,486 млн. единиц или 42,5% - социальные карты, 1,475 млн. единиц или 25,19% - зарплатные карты, 12,02% - другие дебетные карты.

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