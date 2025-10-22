Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    В Азербайджане с 2026 года внедрят новые ставки подоходного налога

    Финансы
    • 22 октября, 2025
    • 16:51
    В Азербайджане с 2026 года внедрят новые ставки подоходного налога

    Срок действия льготы по подоходному налогу для работников ненефтегазового и негосударственного секторов, действующей в Азербайджане с 2019 года, с 2026 года не будет продлен.

    Как сообщает Report, в 2026 году лица, чей ежемесячный доход составляет до 2 500 манатов, будут выплачивать подоходный налог в размере 3% от размера дохода.

    Ставка налога в 2027 году увеличится до 5%, в 2028 году - до 7%.

    Кроме этого, подоходный налог для лиц, чей ежемесячный доход составляет от 2500 до 8000 манатов, будет взиматься по следующей схеме: в 2026 году - 75 манатов + 10% от части дохода, превышающей 2500 манатов; в 2027 году - 125 манатов + 10% от суммы, превышающей 2500 манатов; с 2028 года - 175 манатов + 10% от суммы дохода свыше 2500 манатов.

    Для лиц с ежемесячным доходом свыше 8 000 манатов налог будет взиматься по следующей схеме: в 2026 году - 625 манатов +14% от суммы, превышающей 8 тыс. манатов; с 2027 года - 675 манатов + 14% от суммы свыше 8 тыс. манатов; с 2028 года - 725 манатов +14% от суммы выше 8 тыс. манатов.

    Отметим, что льготы по подоходному налогу для работников ненефтегазового и негосударственного секторов были рассчитаны на 7 лет и истекают в конце 2025 года. Применение этих льгот направлено на обеление зарплат в частном секторе.

    подоходный налог льгота отмена
    Azərbaycanda gəlir vergisi ilə bağlı güzəştin müddəti artırılmayacaq

    Последние новости

    17:17

    Международные путешественники посетили арт галерею в Лачыне

    Карабах
    17:17

    Пашинян допустил передачу некоторых храмов на баланс государства

    В регионе
    17:16
    Фото

    "Статую Фархада" установят в Агдаме в следующем году

    Kультурная политика
    17:09

    Папикян: Срок службы срочников сокращается за счет увеличения числа контрактников

    В регионе
    17:03

    Международные путешественники посетили Лачын

    Карабах
    17:00
    Фото

    Азербайджан представлен на заседании Координационного совета Генпрокуроров стран СНГ

    Внутренняя политика
    16:51

    Мелони: Италия будет обучать сотрудников для будущей администрации сектора Газа

    Другие страны
    16:51

    В Азербайджане с 2026 года внедрят новые ставки подоходного налога

    Финансы
    16:49
    Фото

    В Ватикане представлен триптих "Небесные религии"

    Внешняя политика
    Лента новостей