В Азербайджане с 2026 года внедрят новые ставки подоходного налога

Срок действия льготы по подоходному налогу для работников ненефтегазового и негосударственного секторов, действующей в Азербайджане с 2019 года, с 2026 года не будет продлен.

Как сообщает Report, в 2026 году лица, чей ежемесячный доход составляет до 2 500 манатов, будут выплачивать подоходный налог в размере 3% от размера дохода.

Ставка налога в 2027 году увеличится до 5%, в 2028 году - до 7%.

Кроме этого, подоходный налог для лиц, чей ежемесячный доход составляет от 2500 до 8000 манатов, будет взиматься по следующей схеме: в 2026 году - 75 манатов + 10% от части дохода, превышающей 2500 манатов; в 2027 году - 125 манатов + 10% от суммы, превышающей 2500 манатов; с 2028 года - 175 манатов + 10% от суммы дохода свыше 2500 манатов.

Для лиц с ежемесячным доходом свыше 8 000 манатов налог будет взиматься по следующей схеме: в 2026 году - 625 манатов +14% от суммы, превышающей 8 тыс. манатов; с 2027 года - 675 манатов + 14% от суммы свыше 8 тыс. манатов; с 2028 года - 725 манатов +14% от суммы выше 8 тыс. манатов.

Отметим, что льготы по подоходному налогу для работников ненефтегазового и негосударственного секторов были рассчитаны на 7 лет и истекают в конце 2025 года. Применение этих льгот направлено на обеление зарплат в частном секторе.