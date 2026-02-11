Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Азербайджане розничный товарооборот вырос на 3,7%

    Финансы
    • 11 февраля, 2026
    • 14:58
    В Азербайджане розничный товарооборот вырос на 3,7%

    В розничной торговой сети Азербайджана в январе 2026 года потребителям проданы товары на сумму 5,3 млрд манатов, в том числе продукты питания, напитки и табачные изделия на сумму 2,9 млрд манатов и непродовольственные товары на сумму 2,4 млрд манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с январем 2025 года розничный товарооборот в реальном выражении вырос на 3,7%, в том числе на 1,3% на продукты питания, напитки и табачные изделия и на 6,6% на непродовольственные товары.

    В отчетном месяце стоимость товаров, проданных хозяйствующими субъектами частного сектора, увеличилась на 3,8% в реальном выражении по сравнению с предыдущим месяцем, составив 99,8% от общего оборота розничной торговли.

    В течение года розничный товарооборот в реальном выражении увеличился на 5,4% для предприятий, на 1,8% для индивидуальных предпринимателей и на 5,5% для рынков и ярмарок.

    В отчетный период расходы на душу населения в розничной торговой сети составили 516 манатов, в том числе на продукты питания, напитки и табачные изделия - 279 манатов, непродовольственные товары - 237 манатов.

    розничный товарооборот потребительские товары непродовольственные товары
    Azərbaycanda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 4 %-ə yaxın artıb
    Ты - Король

    Последние новости

    15:13
    Фото

    Президент Арабского парламента посетил Аллею почетного захоронения и Парк Победы

    Милли Меджлис
    15:12

    Цены на серебро повысились более чем на 6% - ОБНОВЛЕНО

    Финансы
    15:11

    Азербайджан в 2025 году сократил добычу конденсата

    Энергетика
    15:04

    В Польше 18-летнего юношу обвиняют в подготовке теракта в школе

    Другие страны
    15:03

    Задержаны трое подписавших обращение о проведении досрочных выборов президента Кыргызстана

    В регионе
    14:58

    В Азербайджане розничный товарооборот вырос на 3,7%

    Финансы
    14:51

    Население Азербайджана в январе приобрело топлива на более 300 млн манатов

    Энергетика
    14:50

    Экономика Азербайджана в январе выросла почти на 2%

    Финансы
    14:45

    ANAMA и ФАО обсудили сотрудничество в сфере разминирования

    Внутренняя политика
    Лента новостей