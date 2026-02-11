В Азербайджане розничный товарооборот вырос на 3,7%

В розничной торговой сети Азербайджана в январе 2026 года потребителям проданы товары на сумму 5,3 млрд манатов, в том числе продукты питания, напитки и табачные изделия на сумму 2,9 млрд манатов и непродовольственные товары на сумму 2,4 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с январем 2025 года розничный товарооборот в реальном выражении вырос на 3,7%, в том числе на 1,3% на продукты питания, напитки и табачные изделия и на 6,6% на непродовольственные товары.

В отчетном месяце стоимость товаров, проданных хозяйствующими субъектами частного сектора, увеличилась на 3,8% в реальном выражении по сравнению с предыдущим месяцем, составив 99,8% от общего оборота розничной торговли.

В течение года розничный товарооборот в реальном выражении увеличился на 5,4% для предприятий, на 1,8% для индивидуальных предпринимателей и на 5,5% для рынков и ярмарок.

В отчетный период расходы на душу населения в розничной торговой сети составили 516 манатов, в том числе на продукты питания, напитки и табачные изделия - 279 манатов, непродовольственные товары - 237 манатов.