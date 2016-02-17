В Азербайджане резко снизилось положительное сальдо внешнеторгового оборота

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В январе текущего года Азербайджан совершил торговые операции со 141 страной в объеме 1 099 884,38 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года этот показатель сократился на 40,62%.

Согласно отчету, за отчетный период объем операций экспорта в годовом сравнении сократился на 48,57% и составил 657 076,21 тыс. долларов, а операции импорта сократились на 22,95% и составили 442 808,17 тыс. долларов.

Таким образом, по внешнеторговым операциям сложилось положительное сальдо в размере 214 268,04 тыс. долларов, что в 3,3 раза меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Отметим, что в январе было импортировано 3 299 наименований товаров, за этот период экспортировано всего 543 наименований товаров.