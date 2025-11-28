В Азербайджане разработана дорожная карта по внедрению модели bancassurance, подразумевающую сотрудничество банков и страховых компаний.

Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента устойчивого развития финансового сектора Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рустам Тахиров на мероприятии, организованном Американской торговой палатой в Азербайджане (AmCham) в Баку.

По его словам, для реализации проекта создана совместная платформа - Ассоциация банков Азербайджана и Ассоциация страховщиков Азербайджана сформировали рабочую группу, которая определила дорожную карту по внедрению продуктов bancassurance и уже осуществляет поэтапное внедрение соответствующих страховых продуктов.

Тахиров добавил, что модель bancassurance выгодна всем сторонам - банки получают дополнительный комиссионный доход и инструмент снижения кредитных рисков. "Помимо этого, предоставление банками страховых продуктов способствует укреплению отношений с клиентами. Для страховщиков - это новые каналы продаж, как физические, так и цифровые, и доступ к широкой клиентской базе при меньших затратах. Потребители же получают более удобный доступ к страховым услугам", - сказал он.

ЦБА включил внедрение bancassurance в число своих стратегических целей, ожидая, что модель положительно повлияет как на рост кредитования, так и на развитие и доступность страхования в стране, заключил представитель ЦБА.