В Азербайджане разрабатывается новая стратегия управления госдолгом
Финансы
- 19 сентября, 2025
- 17:40
Министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев поручил расширить применение международного опыта в управлении государственным долгом и подготовить проект документа "Стратегия управления государственным долгом на 2026-2030 годы для среднесрочной и долгосрочной перспективы".
Как сообщает Report, министр затронул этот вопрос на коллегиальном заседании ведомства.
На заседании была заслушана информация о проделанной работе и предстоящих задачах Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при министерстве.
