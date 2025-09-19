Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    В Азербайджане разрабатывается новая стратегия управления госдолгом

    Финансы
    • 19 сентября, 2025
    • 17:40
    В Азербайджане разрабатывается новая стратегия управления госдолгом

    Министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев поручил расширить применение международного опыта в управлении государственным долгом и подготовить проект документа "Стратегия управления государственным долгом на 2026-2030 годы для среднесрочной и долгосрочной перспективы".

    Как сообщает Report, министр затронул этот вопрос на коллегиальном заседании ведомства.

    На заседании была заслушана информация о проделанной работе и предстоящих задачах Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при министерстве.

