    Azərbaycanda dövlət borcunun idarə edilməsinə dair yeni strategiya hazırlanır

    Maliyyə naziri Sahil Babayev dövlət borcunun idarə olunmasında beynəlxalq təcrübənin tətbiqinin genişləndirilməsi, "2026-2029-cu illər üzrə dövlət borcunun idarə edilməsinə dair orta və uzun müddət üçün Strategiya" sənədinin layihəsinin hazırlanması ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verib.

    "Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, nazir bu məsələyə qurumda keçirilmiş kollegiya iclasında toxunub.

    İclasda nazirlik yanında Dövlət Borcunun və Maliyyə Öhdəliklərinin İdarə Edilməsi Agentliyinin gördüyü işlər və qarşıda duran vəzifələr üzrə məruzə dinlənilib. Qeyd olunub ki, 2022-2025-ci illər üzrə yenilənmiş Borc Strategiyasına əsasən, ümumi dövlət borcunun ÜDM-ə nisbəti 30 %-dən aşağı saxlanıb, xarici borc tədricən azaldılıb və faiz dərəcəsi riski məqbul səviyyədə qorunub. 1 iyul 2025-ci il tarixinə dövlət borcu 25,7 milyard manat təşkil edib ki, bunun 33,2 %-i xarici, 66,8 %-i daxili borcdur.

    Məlumat verilib ki, funksional fəaliyyətinə uyğun olaraq Agentlik dövlət borcalması həyata keçirir, borc üzrə uçot və hesabatlılığı təmin edir, təhlillər aparır. Eyni zamanda, ölkənin suveren kredit reytinqinin qiymətləndirilməsi üçün beynəlxalq reytinq agentlikləri ilə əməkdaşlıq və digər aidiyyəti dövlət orqanları ilə koordinasiyalı şəkildə işlər aparılır.

