В Азербайджане растет интерес к срочным депозитам

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане объем срочных депозитов в структуре общей депозитной базы на 1 января 2017 года составил 14 652,6 млн манатов, депозитов до востребования (бессрочных) - 7 438,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), за отчетный период удельный вес срочных депозитов в совокупной депозитной базе составил 66,3%, депозитов до востребования - 33,7%.

Отметим, что на 1 января 2016 года удельный вес срочных депозитов в совокупной депозитной базе был равен 66%, депозитов до востребования - 34%. Это говорит о росте интереса населения к срочным депозитам. Напомним, что в 2016 году совокупный депозитный портфель сократился на 1 340,4 млн манатов или 5,7%.