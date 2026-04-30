Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    В Азербайджане расширен состав коллегии Министерства финансов

    Финансы
    • 30 апреля, 2026
    • 13:04
    В Азербайджане расширен состав коллегии Министерства финансов

    В состав коллегии Министерства финансов Азербайджана внесены изменения.

    Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

    Согласно решению, численность членов коллегии увеличена с 13 до 15 и утверждена в следующем составе:

    Председатель коллегии - министр финансов

    Члены коллегии:

    - первый заместитель министра финансов

    - заместители министра финансов

    - министр финансов Нахчыванской Автономной Республики

    - руководитель Аппарата Министерства финансов

    - заместители руководителя Аппарата Министерства финансов

    - начальник Службы государственного финансового контроля Министерства финансов

    - директор Агентства государственного казначейства при Министерстве финансов

    - директор Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при Министерстве финансов

    - директор Агентства по мониторингу государственных предприятий при Министерстве финансов.

    Решение Кабинета министров Али Асадов Минфин Азербайджана
    Maliyyə Nazirliyinin kollegiyasının tərkibi genişləndirilib

