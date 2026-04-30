В Азербайджане расширен состав коллегии Министерства финансов
- 30 апреля, 2026
- 13:04
В состав коллегии Министерства финансов Азербайджана внесены изменения.
Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно решению, численность членов коллегии увеличена с 13 до 15 и утверждена в следующем составе:
Председатель коллегии - министр финансов
Члены коллегии:
- первый заместитель министра финансов
- заместители министра финансов
- министр финансов Нахчыванской Автономной Республики
- руководитель Аппарата Министерства финансов
- заместители руководителя Аппарата Министерства финансов
- начальник Службы государственного финансового контроля Министерства финансов
- директор Агентства государственного казначейства при Министерстве финансов
- директор Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при Министерстве финансов
- директор Агентства по мониторингу государственных предприятий при Министерстве финансов.