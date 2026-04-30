СМИ: В Индо-Тихоокеанском регионе произошел пожар на эсминце Higgins
Другие страны
- 30 апреля, 2026
- 21:34
Пожар произошел на борту американского эсминца USS Higgins (DDG-76) в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.
Информации о пострадавших не поступало. Причины возгорания и масштабы повреждений пока не раскрываются.
Согласно данным сервиса MarineTraffic, в феврале эсминец находился в порту Сингапур.
USS Higgins является одним из ключевых кораблей, обеспечивающих присутствие Военно-морских сил США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Последние новости
